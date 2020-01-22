العدل تبدأ باستخدام قارئات البصمة الإلكترونية

عمَّان– أطلقت وزارة العدل خدمة قارئات البصمة الإلكترونية بهدف الحد من تزوير المعاملات وخصوصًا الوكالات العدلية.

وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التلهوني اليوم الأربعاء خلال زيارته لدائرة كاتب العدل لدى محكمة بداية عمَّان، إنَّ “استحداث هذا النظام عبر بصمة الاصبع يهدف لرفع درجة الحماية على معلومات المواطنين باستخدام بطاقة الاحوال المدنية الذكية والتي تحمل بصمة الاصبع لكل مواطن”.

وأشار إلى أنَّ نظام قارئات البصمة الإلكتروني يتكون من جهازين؛ الأول يقوم بقراءة المعلومات من بطاقة الاحوال المدنية الذكية، والثاني يقوم بقراءة بصمة اصحاب العلاقة ومطابقتها مع البصمة المخزنة بالبطاقة، ما يسهم في رفع كفاءة حماية وثائق المواطنين كونها غالبا تتعلق بحقوق الملكية.

واوضح أن المواطن يضع بصمته عند الحضور أمام كاتب العدل على جهاز خاص مزود من خلال دائرة الأحوال المدنية بالبيانات، ليقوم الجهاز بسحب رقمه الوطني وصورته الشخصية المخزنة بالبطاقة الذكية ثم استرجاع باقي المعلومات من قواعد بيانات الأحوال المدنية ليتمكن كاتب العدل من التَّحقق من المعلومات بشكل فوري. ولفت التلهوني إلى أنَّه سيتم تعميم هذا النظام الذي يُطَّبق لأول مرة في محاكم المملكة على دوائر كاتب العدل في جميع محاكم المملكة، ما يعمل على زيادة ثقة متلقي الخدمة بمعاملات كاتب العدل من خلاله.

يُشار إلى أنَّ الوزارة سبق أن اصدرت عام 2015 اختاما وشهادات محمية؛ لرفع درجة الحماية على وثائق كاتب العدل التي تحوي علامات امنية فارقة.

(بترا)