عمان- الغد- تعكف وزارة العدل على اطلاق خدمة “نظام المزادات الالكترونية” خلال اشهر أيار الحالي والتي تمكن مستخدميها من تسجيل الدخول والاطلاع على كافة معلومات وتفاصيل المزادات العلنية في دوائر التنفيذ لدى المحاكم النظامية والاشتراك فيها الكترونياً.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة خدمات تنجزها الوزارة بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة من خلال الوصول لاكبر عدد من المزاودين وتحصيل الثمن الاعلى للملكيات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدنيين، ولتسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً.

واشار التلهوني الى ان الوزارة قامت باضافة هذه الخدمة الالكترونية على الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بوزارة العدل ، وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً ودون الحاجة لمراجعة المحاكم وللحفاظ على حقوق المدينين من خلال زيادة فرصهم في الحصول على اثمان اعلى لاموالهم المحجوزة وعقاراتهم المعروضة للبيع بالمزاد العلني، وتسهيل الاجراءات على المزاودين وتمكينهم من الاطلاع على المزادات ومواعيدها وتفاصيل المحجوزات المعروضة للبيع وصورها.

واوضح التلهوني ان توفير هذه الخدمة جاء تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وسيادة القانون والمتعلقة بحوسبة المزادات العلنية واجراءاتها ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل.

وبين التلهوني انه تنفيذاً لاولويات عمل الحكومة للعامين (2019-2020) وفي اطار تحقيق خطة التحول الالكتروني لوزارة العدل للاعوام (2018-2020)، قامت الوزارة باتخاذ عدة اجراءات في سبيل ترجمة الاولوية المتعلقة باستكمال اتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة فيها، وذلك بالانتهاء من اطلاق (20) خدمة الكترونية لعام 2018، والعمل على اطلاق (20) خدمة الكترونية جديدة خلال عام 2019 كانت هذه الخدمة من ضمنها، لتصل الى (60) خدمة في نهاية عام 2020 .