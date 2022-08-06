العدوان الإسرائيلي على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13

استشهدت، قبل قليل من ظهر اليوم السبت، سيدة فلسطينية، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية مركبة مدنية في قرية أم النصر ببلدة بيت حانون.

واستهدفت طائرات الاحتلال كذلك تجمعا للمواطنين في منطقة شعشاعة شرق جباليا، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، جرى نقلها إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت عمارة سكنية غرب مكونة من خمسة طوابق في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما أدى إلى تدميرها، وتضرر عدد من المنازل المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت في ساعات الصباح منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته لعائلة شملخ في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وكانت الطائرات الحربية قد قصفت منذ الصباح مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفة شهيدين، وعدة إصابات، كما ألحقت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين.

ونقلا عن وكالة “وفا”، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي قد بلغ حتى الآن 13 شهيدًا، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة (23 عاما)، و114 مصابا.