العدوان: صحة وسلامة الشعب الأردني هما الأساس

بلال الغلاييني

عمان – قال رئيس النادي الفيصلي بكر سلطان العدوان، إن تغليب المصلحة الوطنية في هذه الظروف الصحية التي يمر فيها الوطن، عن أية مصالح أخرى، معتبرا الوقوف بجانب الحكومة والمؤسسات والهيئات المعنية في الظرف الحساس، واجبا وطنيا على أي مواطن، خصوصا وأن هذا الوباء يتطلب من الجميع التعامل معه وفق التعليمات والشروط التي أعلنت عنها الحكومة والمؤسسات المعنية.

وأكد العدوان في حديثه لـ “الغد”، أن النادي الفيصلي وفي مختلف أركانه من لاعبين وأجهزة تدريبية وإداريين وجماهير تقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في قيادة الوطن، ولن تدخر جهدا في تقديم ما يطلب منها في مواجهة فيروس كورونا، وأن النادي ومنذ اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة عن التعليمات الصحية لمواجهة هذا الوباء، وجه الفرق الرياضية والأجهزة التدريبية باتباعها والتقيد بها، خصوصا ما يتعلق بالحجر الصحي وحظر التجول، وهي التعليمات التي من شأنها ابعاد هذا الفيروس عن وطننا الغالي.

وعن الخسائر المالية التي ينتظر أن يتكبدها النادي الفيصلي جراء هذه الأزمة، أوضح العدوان، أن انتماء النادي الفيصلي للوطن لم ولن يقاس بالمال، وأن الفيصلي مثله مثل بقية الأندية والقطاعات الأخرى التي ستتضرر جراء وباء كورونا، مؤكدا أن صحة وسلامة الشعب الأردني هي الأساس وهي رأس المال لنا في النادي الفيصلي وبغض النظر عن الخسائر المالية المتوقعة.

وجدد العدوان طلبه من أركان النادي الفيصلي كافة التقيد بالتعليمات الصحية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، مثلما طلب منهم التقيد ايضا بتعليمات حظر التجول كونه من الأساسيات التي تبعد الوباء عن الوطن، داعيا العلي القدير أن يحفظ الوطن وقائده والشعب الأردني، في الوقت الذي اشاد فيه بالإجراءات التي اتبعتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.