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العدوان والقرعان مساعدين لرئيس النواب

منذ دقيقة واحدة
مجلس النواب

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عمان – فاز النائبان محمود العدوان وإبراهيم القرعان بموقعي مساعدي رئيس مجلس النواب بحصولهما على 34 صوتاً و31 على التوالي.
وترشح لمنصب المساعدين، ثمانية مرشحين هم النواب: عبد القادر الازايدة 28، محمود العدوان 34، نواف النعيمات 8، ابراهيم القرعان 31، رجا الصرايرة 25، صفاء المومني 21، إبراهيم ابو السيد 26، وشاها العمارين 28.
ويتولى مساعدا رئيس المجلس حسب النظام الداخلي مهام: متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها، وتحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها، ورصد نتائج الاقتراع في المجلس، وتقييد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم، إضافة الى الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات، والقيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.
ومع انتخاب مساعدي الرئيس، يكون مجلس النواب استكمل تشكيل مكتبه الدائم الذي يتكون من رئيس المجلس، ونائبيه الأول والثاني (نصار القيسي، واحمد اللوزي)، ومساعدين اثنين (محمود العدوان وابراهيم القرعان).
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي الذي ترأس جانباً من الجلسة المسائية، أعضاء المجلس الراغبين بالانضمام إلى لجان المجالس البالغ عددها 15 لجنة، تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة للمجلس خلال اليومين القادمين.-(بترا)

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