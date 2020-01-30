العدوان يؤكد أهمية تعزيز الجهود العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية

عمان- الغد- أكد مساعد رئيس مجلس النواب، النائب محمود العدوان، أهمية تعزيز الجهود العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأردنية التي تتربع على أعلى سلم أولوياته.

ولفت العدوان، خلال مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليا في مدينة “واغادوغو” عاصمة بوركينا فاسو اليوم الخميس، الى الجهود التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لصالح القضية التي اعادت الزخم تجاهها ما يتطلب دعمها والبناء عليها وصولا لتحقيق الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس.

واشار العدوان حيث إلى الصداقة الحقيقية والشراكة الاستراتيجية التي تربط الاردن بالعديد من الدول العربية والإسلامية المشاركة القابلة للبناء في العديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة والميادين.

ودعا الدول المشاركة الى ضرورة تحقيق التضامن الإسلامي جوهراً وعملا لا شعارات وأقوال مشيرا الى ان الرسالة التي يحملها الهاشميون تقوم على الاعتدال وتدعو الى الاخذ بيد المستضعفين.

وأكد العدوان على دور الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مبينا انها حافظت على الهوية الدينية للمدينة المقدسة، مشيرا بذات الوقت الى الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى يتسنى لهم اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر عن تأييده التام والمطلق لموقف جلالة الملك حيال ما يسمى بصفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتا الى ان الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل من شأنه زيادة الاحتقان في المنطقة.

كما واكد أعضاء الوفد البرلماني النواب صوان الشرفات وراشد الشوحة وعبد القادر الازايدة على ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس العربية غير قابلة للمساس وباقية حتى يرث الله الارض ومن عليها.