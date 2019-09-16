العدوان يشارك في دولة الألعاب الاولمبية للشرطة

عمان -الغد – وصل الى مدينة ميلانو الايطالية، عضو لجنة العلاقات العامة والتسويق الرياضي في الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الرائد رامي العدوان، وذلك لحضور وتغطية أحداث فعاليات دورة الألعاب الاولمبية الثالثة للشرطة والتي ستقام من تاريخ 17-27 ايلول (سبتمبر) الحالي وبتنظيم من الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة وبالتعاون مع الشرطة الايطالية، وبدعوة من الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة.

الجدير ذكره بأن الرائد العدوان هو ممثل عن قارة آسيا بلجنة العلاقات العامة والتسويق الرياضي في اﻻتحاد الدولي الرياضي للشرطة، وعضو مراقب بالاتحاد الأردني للإعلام الرياضي وعضو لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة.