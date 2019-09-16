رياضة محلية

العدوان يشارك في دولة الألعاب الاولمبية للشرطة

منذ 31 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان  -الغد – وصل الى مدينة ميلانو الايطالية، عضو لجنة العلاقات العامة والتسويق الرياضي في الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الرائد رامي العدوان، وذلك لحضور وتغطية أحداث فعاليات دورة الألعاب الاولمبية الثالثة للشرطة والتي ستقام من تاريخ 17-27 ايلول (سبتمبر) الحالي وبتنظيم من الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة وبالتعاون مع الشرطة الايطالية، وبدعوة من الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة.
الجدير ذكره بأن الرائد العدوان هو ممثل عن قارة آسيا بلجنة العلاقات العامة والتسويق الرياضي في اﻻتحاد الدولي الرياضي للشرطة، وعضو مراقب بالاتحاد الأردني للإعلام الرياضي وعضو لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة.

مقالات ذات صلة

منتخب الرجال يتأهل إلى بطولة العالم لكرة الطاولة

منذ ساعتين

“عشيش” يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للملاكمة

منذ ساعتين

منتخب كرة الناشئين يصعد تدريباته استعدادا للقاء سريلانكا

منذ 3 ساعات

عمان وشباب الأردن الى نهائي كأس الاردن للسيدات

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock