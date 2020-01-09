العدوان يوضّح موقف الفيصلي من المشاركة بدوري كرة السلة – فيديو

خالد العميري

عمان – نفى رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان في تصريحات خاصة لـ “الغد” على هامش سحب قرعة الدرع ودوري المحترفين، الشاعات التي تحدثت عن توجه إدارة النادي لتشكيل فريق يُشارك بأنشطة كرة السلة.

وقال العدوان: “حتى اللحظة لا يوجد أي قرار من الإدارة على ذلك (في إشارة إلى المشاركة بأنشطة كرة السلة)، لم يُطرح موضوع تشكيل فريق لكرة السلة على مجلس الإدارة”.

وأضاف: “الآن ينصب تركيزنا على فريق كرة القدم، حتى نكون مميزين على مستوى آسيا والوطن العربي”.

وأتم حديثه بالقول: “حتى اللحظة كرة السلة خارج حساباتنا ولم تطرح الفكرة على مجلس الإدارة، لكن الفكرة موجودة”.

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