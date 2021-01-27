العدوى في مقابل اللقاح: ماراثون التطعيم ضد “كوفيد19”

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 20/1/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بينما تنتظر البلدان إمداد اللقاحات، ستلعب التدخلات غير الصيدلانية الدور المركزي في منع انتشار الفيروس، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه وعمليات الإغلاق. وتشير النمذجة من بريطانيا إلى أن فوائد عمليات التطعيم ستستغرق وقتًا قبل أن تظهر في أقسام العناية المركزة. وإذا سادت تنويعات متحورة جديدة شديدة العدوى من الفيروس، فقد تحتاج أنظمة الحماية الوطنية إلى المزيد من تشديد الإجراءات الوقائية.