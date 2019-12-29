العديد من المزايا الاستثنائية مع خمس كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف Huawei nova 5T الجديد

يبحث الشباب اليوم عن الحرية والقدرة على التعبير عن أنفسهم بأساليب تعكس مستوياتهم الإبداعية. وقد منحت سلسلة nova من هواوي المستخدمين الأدوات المثالية للتعبير عن أنفسهم، حيث يزودهم هاتف Huawei nova 5T الجديد بقدر أكبر من القوة والابتكار مع خمس كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما سيكون له بصمة واضحة بين الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

تمنح هذه الكاميرات الرائدة المستخدمين قدرة تحكّم أكبر بكيفية التقاط الصور، بينما يكفل معالج Kirin 980 ومنظومة الذكاء الاصطناعي التقاط صور مثالية في جميع السيناريوهات. ونستعرض فيما يلي الخيارات التي تقدمها هواوي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التكنولوجيا المتطورة.

التقاط الصورة الأمثل في كل مرّة

يزوّد Huawei nova 5T مستخدميه بباقة متنوّعة من خيارات التقاط الصور بفضل كاميراته الخمسة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، حيث ترتقي هذه الكاميرات الرائدة بتجربة التصوير، لتمنحهم القدرة على التقاط صور مذهلة. وعلى الجانب الخلفي، يجمع الهاتف بين عدسة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، والتي تضمن بمجموعها نتائج مذهلة في مختلف ظروف الإضاءة. وبمجرّد نقرة بسيطة على الزر، يمكنك التقاط صور مذهلة أو تسجيل مقاطع فيديو رائعة، وفي ظروف الإضاءة المنخفضة أثناء التخييم في الهواء الطلق، أو التقاط صور أفقية ذات زاوية عريضة، أو حتى صورة بورتريه متكاملة مع تأثيرات البوكيه الغنية.

الأمر بغاية البساطة، ويتمثل في إيجاد المشهد الذي ترغب بتصويره، والتقاط الصورة، ومن ثم ستقوم منظومة الذكاء الاصطناعي بتوفير اللقطة الأمثل. ولهذا الذكاء الاصطناعي قدرات متميزة تتيح له التعرّف الصحيح على مشهد التصوير، وضبط الإعدادات اللازمة لتكفل الحصول على الصورة الأمثل.

أما إذا رغبت بالتصوير في الليل، لم يعد هناك أيّ داعٍ للقلق بشأن ضبابية الصور أو مستوى وضوحها، وذلك بفضل نمط التصوير الليلي الفائق بتقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AIS Super Night Mode)، والخوارزمية الذكية المتمثلة بتقنيّة المدى الديناميكي العالي المعززة بالذكاء الاصطناعي للصور ذات الخلفيات المضيئة (AI HDR+). كل ما عليك فعله هو توجيه العدسة والنقر، ومن ثم تضع مصفوفة الكاميرات ومنظومة الذكاء الاصطناعي لمساتها السحرية للحصول على صور مذهلة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

صور ومقاطع فيديو شخصية ومخصّصة

تزوّد هواوي المستخدمين ببرمجية معززة بالذكاء الاصطناعي للحصول على أقصى قدر ممكن من الإبداع في الصور ومقاطع الفيديو. ولإضفاء مزيد من اللمسات الشخصية، تتيح لك ميزة تحرير وتعديل الفيديو المعززة بالذكاء الاصطناعي (AI Movie Editor) إمكانية تقطيع وتغيير الفيديو مثل مخرجي السينما.

وأصبحت فرصة تسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية أمراً ممكناً الآن مع هاتف Huawei nova 5T، دون استخدام الكاميرات التخصصية كبيرة الحجم. وبضغطة زرّ واحدة، يمكنك إضافة تأثيرات مذهلة مع موضوعات ملوّنة في خلفيات بتدرّجات اللون الرمادي، أو حتى تصوير لقطات دراميّة بالحركة البطيئة. وتتكامل هذه التأثيرات مع ميزة التصوير البطيء (Super Slow-mo) بسرعة 960 إطاراً في الثانية، بحيث تستطيع كاميرا الهاتف الذكي التقاط صور لجميع اللحظات المهمة.

وبمجرّد تسجيل مقطع الفيديو، ستستطيع الانتقال إلى خاصية تحرير وتعديل الفيديو المعززة بالذكاء الاصطناعي (AI Movie Editor) لتحرير المقاطع بمستوى احترافي. وتتيح خاصية تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي كذلك مستوى إبداعياً متقدماً، عبر تسليط الضوء على مواضيع الصورة بألوان نابضة، بحيث تتميز عن الخلفية.

افتخر بإبداعاتك أمام الآخرين

يتيح هاتف Huawei nova 5T لمستخدميه من المصوّرين، وحتى الهواة منهم، فرصة التقاط صور مذهلة وإنشاء محتوى يمكن تحريره بأسلوب احترافي. وبفضل دعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتعرّف الكاميرات تلقائياً على الموضوعات المتكررة في مقاطع الفيديو، مما يوفّر الجهد من حيث تصنيف المقاطع، وإنشاء مقاطع فيديو محرّرة بناء على الموضوعات التي تم تصويرها.

ويسهم الذكاء الاصطناعي في تطبيق لمسات جمالية تلقائية على الموضوعات في مقاطع الفيديو. وخلال مرحلة التطوير، أخذ مهندسو هواوي بعين الاعتبار عوامل مثل تباين مستوى السطوع، والتأثير الضبابي غير النشط، والتشبّع، ومبادئ التكوين المتطورة للتصوير الفوتوغرافي. وتتولى تقنية تحديد الأشياء والأشخاص إنتاج مقاطع الفيديو بدعم الذكاء الاصطناعي (Spotlight Reel) مسؤولية تحرير مقاطع الفيديو بالاعتماد على خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التقاط صور سيلفي بسهولة بالغة

أصبحت صور السيلفي أكثر شعبية في الآونة الأخيرة، ولكي تجعل صورك تبرز من بين الآخرين، فإنك تحتاج إلى هاتف بقوة أكبر. يرتقي هاتف Huawei nova 5T بتجربة تصوير السيلفي إلى مستويات جديدة مع كاميرا السيلفي Superstar الأمامية بدقة 32 ميجابكسل المعززة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل صور السيلفي أكثر وضوحاً ونقاءً وإشراقاً. وتستطيع هذه الكاميرا التعرّف على ثمانية سيناريوهات لالتقاط صور السيلفي الأمثل في كل مرة. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم تقنيّة المدى الديناميكي العالي المعززة بالذكاء الاصطناعي للصور ذات الخلفيات المضيئة (AI HDR+)، وميزة دمج 4 بكسل في بكسل واحد، في التغلب على تحديات تصوير السيلفي في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتحظى كل صورة بنصيبها من لمسات الجمال الذكية بفضل ميزة التجميل المحسّنة بالذكاء الاصطناعي.

يتوفر هاتف Huawei nova 5T الرائع بثلاثة ألوان مختلفة هي: اللون الأسود (Black) الذي يمتاز بالأناقة والرقي، واللون الأزرق المشرق (Crush Blue) الذي يذكّرنا بزرقة البحر بفضل درجاته الزرقاء والخضراء، واللون الصيفي الأرجواني (Midsummer Purple) الذي تميز بشعار nova الجديد والفريد، وهو متاح حالياً للطلب المسبق في الأردن حتى يوم 29 كانون الأول الجاري عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/phones/huawei-nova-5t، بسعر 305 دينار مع مجموعة من الهدايا المجانية تتضمن كفالة لستة أشهر على الشاشة، وخدمة VIP، ومُخزّن طاقة (Power Bank)، وغطاء للهاتف. وستجده في جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/) ابتداءً من يوم 30 كانون الأول الجاري.. فلا تتردد باقتنائه لتحظى بتجربة استثنائية.