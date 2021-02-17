العذاري يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الأردن والعراق

عمان- الغد- التقى السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري برئيس بعثة الاتحاد الدولي للهلال الاحمر والصليب الاحمر في الاردن والعراق ، الدكتور مفتاح طويلب.

وأطّلَع العذاري خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمبنى السفارة يوم 16/2/2021، على أبرز الجهود التي تبذلها البعثة لدعم العراق لا سيما في المناطق المتضررة من العمليات الارهابية.

ونقل الدكتور طويلب لسعادته، موافقة الاتحاد الدولي للهلال الاحمر والصليب الاحمر على تخصيص مبالغ مالية من صندوق الطوارئ الدولي سيتم توزيعها عبر جمعية الهلال الأحمر العراقي على المواطنين العراقيين المتضررين من التفجير الارهابي الذي استهدف ساحة الطيران في بغداد الشهر الماضي.

وثمن العذاري، هذه المبادرة، مؤكدا أن السفارة تقدم الدعم اللازم للبعثة من أجل انجاح مهمتها في العراق.