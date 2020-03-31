“العراقي للتجارة” يعلن عن زيادة رأسماله

بغداد- أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) عن زيادة جديدة لرأسماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.

فقد قام المصرف العراقي للتجارة بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار أميركي (2.7 تريليون دينار عراقي) إلى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج أعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية إرنست أند يونغ (E&Y) واستناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.

علماً بأن المصرف العراقي للتجارة كان قد حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019؛ حيث بلغت 708 ملايين دولار أميركي (837 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 12 % على السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68 % على السنة السابقة.

كما حقق المصرف نمواً إجمالياً في أصوله بلغ 29 مليار دولار (34 تريليون دينار عراقي) بزيادة بنسبة 27 % عن السنة السابقة.

وبهذه المناسبة، صرح فيصل الهيمص رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة، قائلا: “إن زيادة رأس المال التي أعلنا عنها اليوم هي خطوة مهمة لتقوية القاعدة المالية للمصرف من شأنها تعزيز قدرتنا على تنفيذ خطتنا الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة وزيادة إيراداتنا وأرباحنا”.

وتعد هذه الزيادة في رأسمال المصرف، الأكبر في تاريخه منذ تأسيسه في 2003.

هذا وقد أضاف فيصل الهيمص: “لقد حققنا العديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فإن الطريق أمامنا طويل، لأن هدفنا الأسمى هو تحسين حال المجتمع العراقي والنهوض به، والذي يشكل بلا شك صميم مسؤوليتنا الاجتماعية التي نعمل من أجلها باستمرار”.