العراقي مهند علي ينتقل للعب في البرتغال

الدوحة – أعلن نادي الدحيل القطري موافقته على إعارة المهاجم العراقي الشاب مهند علي إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء في نهاية مدة الإعارة.

وقال نادي الدحيل عبر موقعه الالكتروني على الانترنت: وافقت إدارة النادي على العرض المقدم من نادي بورتيمونينسي البرتغالي لضم اللاعب العراقي مهند علي لستة شهور على سبيل الإعارة، مع خيار شراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة.

Loan Of The Player Mohanad Ali To Portimonense Portuguese Team https://t.co/H7jg5TPxtC pic.twitter.com/tYFiiWI58c — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 30, 2020

وأضاف: تتمنى إدارة النادي للاعبها مهند علي كل التوفيق مع ناديه الجديد، وأن ينجح في خوض هذه التجربة المهمة في مسيرته.

ووصل اللاعب العراقي إلى البرتغال من أجل التوقيع والانضمام إلى الفريق، الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري البرتغالي.

ويتوقع أن يشارك مهند علي مع فريقه البرتغالي في أول مباراة سيخوضها أمام سبورتنغ لشبونة يوم 9 شباط/فبراير.

وكان مهند البالغ من العمر 19 عاماً انضم للدحيل لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم الحالي 2019-2020، إلا انه لم يشارك مع الفريق في الفترة الأخيرة. -(وكالات)