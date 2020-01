العراقي مهند علي ينتقل للعب في البرتغال

الدوحة – أعلن نادي الدحيل القطري موافقته على إعارة المهاجم العراقي الشاب مهند علي إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء في نهاية مدة الإعارة.

وقال نادي الدحيل عبر موقعه الالكتروني على الانترنت: وافقت إدارة النادي على العرض المقدم من نادي بورتيمونينسي البرتغالي لضم اللاعب العراقي مهند علي لستة شهور على سبيل الإعارة، مع خيار شراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة.

