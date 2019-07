العراقي “ميمي” ينضم رسمياً الى الدحيل القطري لـ 5 مواسم

الدوحة – أعلن نادي الدحيل، بطل كأس أمير قطر لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المهاجم العراقي مهند علي من الشرطة في عقد يمتد لـ 5 مواسم.

وقال الدحيل في موقعه الرسمي: “نجحت ادارة النادي في اكمال صفقة التعاقد مع الموهبة العراقية والمهاجم المميز لاعب نادي الشرطة العراقي مهند علي المعروف وسط الجماهير باسم (ميمي) بعد اكتمال المفاوضات مع ادارة النادي العراقي بكل نجاح بعقد يمتد لـ 5 سنوات”.

Mimi : " New Experience In Which I Wish Success " https://t.co/D64z6A28Oh pic.twitter.com/96I0vsoRuU

— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) July 16, 2019