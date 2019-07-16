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العراقي “ميمي” ينضم رسمياً الى الدحيل القطري لـ 5 مواسم

منذ ساعتين

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الدوحة – أعلن نادي الدحيل، بطل كأس أمير قطر لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المهاجم العراقي مهند علي من الشرطة في عقد يمتد لـ 5 مواسم.

وقال الدحيل في موقعه الرسمي: “نجحت ادارة النادي في اكمال صفقة التعاقد مع الموهبة العراقية والمهاجم المميز لاعب نادي الشرطة العراقي مهند علي المعروف وسط الجماهير باسم (ميمي) بعد اكتمال المفاوضات مع ادارة النادي العراقي بكل نجاح بعقد يمتد لـ 5 سنوات”.

وحل مهند علي (19 سنة) في الدوحة لاستكمال اجراءات التعاقد ثم سافر بعدها الى البرتغال للانضمام الى فريقه الجديد في المعسكر التحضيري، الذي يخوضه حاليا في مدينة “بورتيماو”.

وبات مهند علي المحترف الثالث بجانب المغربي مهدي بن عطية والبرازيلي ادميلسون، بعد رحيل المغربي يوسف العربي والكوري الجنوبي نام تاي هي والياباني شويا ناكاجيما. (أ ف ب)

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