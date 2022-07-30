العراق: أنصار التيار الصدري يغلقون مكاتب الحكيم والمالكي.. وتأهب أمني في بغداد

شهدت الساحة العراقية خلال الساعات الماضية، مزيداً من التطورات الميدانية في بغداد وجنوب البلاد، تنذر بتداعيات جديدة اليوم السبت، وذلك بعد اقتحام أنصار التيار الصدري لمكاتب ومقرات حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وإغلاقها، مع استمرار تحشيدهم في ساحة التحرير وسط بغداد، والتلويح باقتحام المنطقة الخضراء اليوم.

وأقدم متظاهرون عراقيون من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ليل الجمعة-السبت، على إغلاق نحو 15 مكتباً لتيار الحكمة، إضافة إلى عدد من مكاتب حزب الدعوة في بغداد وبابل والبصرة والنجف وديالى ومناطق أخرى بالبلاد، بعد تصريحات للحكيم اعتبرها الصدريون موجهة ضد زعيمهم، انتقد فيها نزول أنصار الصدر للشارع.

وقال الحكيم في تصريحات لمحطة “بي بي سي” العربية، إن “قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر البرلمان العراقي رفضاً لترشيحه”، مبيناً أن “التيار الصدري قد يعترض على أي مرشح آخر إن حصل تغيير السوداني”، فيما انتقد الحكيم “طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع تظاهرات أنصار التيار الصدري، والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء”.

وخلال ثلاث ساعات، أغلق أنصار الصدر مكاتب تيار “الحكمة” في أحياء متفرقة من بغداد، منها “مدينة الصدر والزعفرانية والعامل والحسينية والكاظمية وأبو دشير والدورة والمشتل”، فيما أغلق المتظاهرون مكاتب “الحكمة” في الكوت (محافظة واسط) والإسكندرية (شمال محافظة بابل)، وعدد من مكاتب البصرة، ومكتب واحد في النجف.

وشمل الإغلاق مقارّ حزب الدعوة في حيّ الزعفرانية والكاظمية والمشتل، إضافة إلى مكتب تابع للمجلس الأعلى الإسلامي في ساحة الحمزة ببغداد.

وطوال فترة الاحتجاجات، لم يصدر عن المنصات الرسمية للصدر أي موقف أو بيان، بل دفعت منشورات وتدوينات لأعضاء بارزين في التيار الصدري، المتظاهرين إلى مزيد من الانشغال في إغلاق مكاتب الحكيم، وهو ما فسره مراقبون بأنه “عقوبة” صدرية للحكيم. لكن الحكيم اكتفى بتغريدة عبر “تويتر”، نقل فيها نص آية من القرآن الكريم، قال فيها: “لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ”، واختتم تغريدته بوسم #كلا_للفتنة.