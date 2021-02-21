العراق الخامس عالميا والثاني عربيا باحتياطيات النفط

بغداد – قالت مصادر دولية ان العراق احتل المرتبة الخامسة عالميا والثانية عربيا باحتياطيات النفط لعام 2021.

ونقلت مصادر نفطية عراقية، اليوم الاحد، عن مؤسسة تصنيف (GFP) العالمية لعام 2021، أن احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 148 ملياراً 800 الف برميل، ليأتي في المرتبة الخامسة عالميا، والثانية عربيا باحتياطيات النفط لهذا العام.

واوضحت، ان العراق احتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية كأكبر احتياطي للنفط، وجاءت الكويت ثالثاً في الترتيب العربي باحتياطي 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم الامارات العربية المتحدة رابعا باحتياطي 97 ملياراً و800 مليون برميل.

ومن أصل 92 دولة تمتلك احتياطيات نفطية، احتلت فنزويلا المرتبة الاولى عالميا بمقدار 302 مليار و 300 مليون برميل، تلتها السعودية ثانيا، بمقدار 266 ملياراً و 200 مليون برميل، ومن ثم كندا بالمرتبة الثالثة، بمقدار 170 ملياراً و 500 مليون برميل، تلتها بالمرتبة الرابعة ايران وبمقدار 157 ملياراً و200 مليون برميل، بحسب التصنيف.-بترا