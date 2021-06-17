العراق: القمة الثلاثية ما زالت قائمة

بغداد- أكدت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ما زالت قائمة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن القمة ما زالت ولم تتوقف الأعمال بين الدول الثلاث، لكن لم يتم تحديد موعد لها حتى الان، مشيرا إلى أن هناك مباحثات حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة. وحددت القمة السابقة التي عقدت في العاصمة عمان مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي والتعاون التجاري.

وأجلت القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر المفترض إقامتها في بغداد بتاريخ 27 آذار الماضي على خلفية حوادث القطارات التي وقعت في مصر، وذهب ضحيتها العشرات من المواطنين المصريين.-(بترا)