العراق: انتهاء مهلة ترشيح رئيس وزراء جديد

بغداد- تنتهي اليوم السبت المهلة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح قبل ايام لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وقالت مصادر سياسية واعلامية ببغداد ان الساعات القريبة المقبلة قد تشهد ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة من قبل الكتل السياسية.

وقال النائب احمد الجبوري ان “انتهاء المهلة دون ترشيح اي شخص للمنصب يكشف مستوى الخلاف بين هذه الكتل”.

وبموجب الدستور يتطلب من الرئيس صالح ان يختار الشخص البديل لتولي منصب رئيس حكومة، في حال لم تتوافق الكتل على ترشيح شخصية لهذا المنصب.-(بترا)