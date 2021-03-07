العراق.. بابا الفاتيكان يزور أربيل ويلتقي بارزاني

بغداد- وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراقي، قادما من بغداد.

وفور وصوله إلى مطار أربيل الدولي استقبله كل من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إضافة إلى الشخصيات الدينية والمدنية، وفق التلفزيون العراقي الرسمي.

وجرت مراسم استقبال رسمية في مطار أربيل، وتوجه كل من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة والبابا بعدها إلى الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل وعقدوا لقاء مشتركا، بحسب المصدر ذاته.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على “تويتر” عقب اللقاء: “يشرفني أن أستقبل البابا فرنسيس في أربيل”.

وأضاف أنه “مع بدء الزيارة في كردستان ، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة”.

وبعد اللقاء توجه البابا من أربيل إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق وسيؤدي هناك صلاة “النشوة” لضحايا الحرب، كما سيزور مدينة قرقوش المسيحية في نينوى.

وسيعود البابا إلى مدينة أربيل اليوم ويعقد قداسا جماهيريا في ملعب “فرانسو الحريري” إذ من المقرر أن يحضره قرابة 10 آلاف شخص، بحسب برنامج الزيارة.

وكان البابا فرانسيس قد وصل العراق الجمعة في زيارة تاريخية هي الأولى لبابا فاتيكان إلى البلاد على الإطلاق، وتستمر حتى الإثنين.

وأحيا بابا الفاتيكان، السبت، قداسا في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة بغداد، هو الأول من نوعه.

والسبت أيضا، التقى البابا فرنسيس، المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في مكتب الأخير بمدينة النجف (جنوب).

كما أقيمت، السبت، صلاة موحدة بين الأديان شارك فيها البابا في مدينة “أور” التاريخية بمحافظة ذي قار (جنوب)، ونقلها تلفزيون “العراقية” الحكومي.-(الاناضول)