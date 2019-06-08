العراق بين دول العالم الأكثر ارتفاعا بدرجة حراة الجو

بغداد – سجل العراق، اليوم السبت، بين أكثر بلدان العالم ارتفاعاً بدرجات حرارة الجو والتي تمركزت في محافظة البصرة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تصريح اليوم السبت، إن العراق يعتبر ضمن الدول التي حازت على المراكز الاولى في أعلى درجة حرارة ظهر اليوم السبت.

وأضاف أن منطقة مطربة في الكويت حازت على المركز الأول بتسجيل أعلى درجة حرارة 50 درجة مئوية تليها منطقة يعقوب آباد في باكستان بتسجيل 50 درجة مئوية.

وبين أن منطقة حي الحسين في محافظة البصرة جاءت في المركز الثالث بتسجيل درجة حرارة 49 درجة مئوية.-(بترا)