العراق “تستقدم” سفيرها في الأردن إلى بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أنها استقدمت سفيرها في الأردن حيدر العذاري إلى بغداد، بعد أن قالت إنها “تتابع باهتمام” صور تُعنى بالعذاري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن “وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد”.

وفي وقت سابق السبت، قالت الخارجية العراقية، إنها “تتابع باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية”، مشيرة إلى أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة”.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار صور جمعت السفير العراقي وأحد أفراد عائلته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. المملكة