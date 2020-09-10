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العراق: تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي

منذ 3 ساعات

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بغداد – ذكرت مصادر حكومية عراقية ، اليوم الخميس، أن مطار بغداد الدولي تعرض لهجوم صاروخي.
وقالت خلية الإعلام الحربي، اليوم، إن صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد دون وقوع خسائر وأطلقته جماعة مسلحة من منطقة الفرات القريبة من المطار.
يذكر أن مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء التي تتواجد فيها سفارات الدول الأجنبية ومنها سفارة الولايات المتحدة الأميركية، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات بصواريخ كاتيوشا.

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