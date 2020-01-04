العراق تعلن الحداد 3 أيام على سليماني و المهندس

بغداد – أعلن رئيس وزراء العراق الحداد 3 أيام على الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي، وقتلى الضربة الأميركية.

وجاء إعلان رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي في بيان، بعد يوم من مقتل القياديين بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي.

وأظهرت لقطات مباشرة توافد المشيعين إلى وسط بغداد، لتشييع قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.

وكشفت مصادر رسمية عراقية أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، شارك في تشييع العسكريين البارزين. – سكاي نيوز