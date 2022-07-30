العراق: تعليق جلسات مجلس النواب

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، وذلك نظراً لاحتجاج أنصار التيار الصدري داخل مقره.

واعتبر الحلبوسي في بيان أن العراق يعيش “أوقاتاً صعبةً وحساسةً” داعاً الجميع إلى “التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية” معتبر أن “الجميع يتحمل النتائج على حد سواء، مهما كانت وإلى أي اتجاه ذهبت”.

ودعا جميع الأطراف السياسية لـ”تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر”.

وأعن الحلبوسي “تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر”، كما دعا القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين”.

كذلك حثّ المتظاهرين على “الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة”. العربية