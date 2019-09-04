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العراق تُحرم من خدمات جلال حسن ضد البحرين بسبب الاصابة

في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023

منذ ساعتين

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بغداد – أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الإصابة ستبعد حارس المرمى وقائد المنتخب جلال حسن من تشكيلة المنتخب الذي يلاقي البحرين الخميس ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد خلف أن: “الحارس جلال حسن تعرض لتمزق في غضروف الركبة أثناء التدريبات”، مشيرا الى أن فترة غيابه ستحدد بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

واستدعى مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش حارس مرمى المنتخب الأولمبي علي كاظم ليكون بديلا لحسن في التشكيلة.

ويحل المنتخب العراقي ضيفا على نظيره البحريني الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة.

(أ ف ب)

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