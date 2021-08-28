العراق: صالح وماكرون يؤكدان أهمية مؤتمر بغداد في إطار التعاون المشترك

بغداد- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أهمية مؤتمر بغداد في إطار التعاون المشترك.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببغداد وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): “ناقشنا مع ماكرون التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات”، مبيناً أن “فرنسا شريك تجاري واقتصادي ومساهم في عمليات إعادة الإعمار”.

وأضاف أن “اجتماع القادة في بغداد هو للتأكيد على دعم العراق”، مشيراً الى أن “هناك الكثير من سياقات التعاون بين العراق وفرنسا”.

وتابع أن “العراق كان لسنوات عنواناً للتنازع والصراع، واليوم يعقد مؤتمر بغداد لتأكيد ضرورة تجاوز الأزمات ودعم العراق واستقراره”، لافتاً الى أن “هناك تحديات جسيمة تواجه المنطقة تستدعي تجاوزها”.

فيما أكد ماكرون أن “فرنسا مستمرة بالوقوف مع العراق في مواجهة التحديات”، مشيراً الى أن “دعم فرنسا للعراق في مكافحة الإرهاب لن يتوقف”.

وتابع أن “التعاون الاقتصادي مع العراق أساسي”، موضحاً أن “فرنسا ستعزز التعاون الثنائي مع العراق وندعم تنظيم الانتخابات المقبلة”.

وأشار الى أن “انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مرحلة مهمة جداً”، لافتاً الى أن “مؤتمر بغداد سيضع إطار التعاون المشترك في المعركة ضد الإرهاب.-(واع)