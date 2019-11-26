العراق.. متظاهرون يقطعون الطرق والحكومة تفتح قناة تواصل مع الحراك

بغداد- واصل الحراك الشعبي بالعراق اليوم الثلاثاء، الضغط على الحكومة في سياق فعالياته الاحتجاجية فيما كشفت الحكومة عن قنوات اتصال مع الحراك.

وقال مصدر حكومي عراقي لمراسل (بترا) ببغداد اليوم، إن المتظاهرين قطعوا الطرق في محافظات البصرة والناصرية وبابل، وحتى في مناطق الرصافة من العاصمة بغداد، مشيرا الى ان اغلب المؤسسات والمدارس والجامعات معطلة في هذه المدن بسبب الحراك الشعبي والضغط الحاصل على الحكومة جراء قطع الطرق ومقاطعة الدوام اليومي .

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أشار الى قنوات تواصل للمرة الاولى بين المؤسسات الحكومية وفعاليات مهمة لديها تواصل مع التظاهرات أو داعمة لها.

وقال، “لأول مرة يحصل حديث عن تعديل دستوري وكسر القالب التقليدي في الاستيزار وتنازل الكتل السياسية عن الوزارات وإعطاء رئيس الوزراء الحق في التعديل الذي قد يصل الى نصف الكابينة الوزارية”.

وبلغ عدد القتلى جراء الحراك الشعبي بالعراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي حتى الآن حوالي 400 شخص وإصابة ما يزيد على 16 الف بجروح.- (بترا)