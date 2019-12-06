العراق.. مظاهرات حاشدة ورئيس الجمهورية أمام اختيار رئيس للحكومة

بغداد – انطلقت تظاهرات سلمية حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات تقدر بعشرات الآلاف للمطالبة بإصلاحات جذرية في البلاد.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والشعارات واللافتات التي تؤكد سلمية التظاهرات والوقوف ضد المخربين والمندسين، فضلا عن تغيير الوجوه السياسية ومحاسبة الفاسدين.

وينتظر العراقيون أن يختار رئيس الجمهورية برهم صالح ،رئيسا لحكومة تصريف أعمال بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي والبدء بإجراء إصلاحات جذرية للعملية السياسية التي تظاهر ضدها الشعب منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

وحددت مدة دستورية أمدها 15 يوما يختار خلالها صالح رئيس للوزراء.

ويرفض المتظاهرون في ساحات التحرير ببغداد والمحافظات أن يكون رئيس الحكومة المقبل يتبع للأحزاب السياسية التي حكمت البلاد بعد الغزو والاحتلال الأميركي مطلع 2003.

وبحسب إحصائية مفوضية حقوق الإنسان بالعراق فإن القوات الأمنية العراقية قتلت نحو 350 متظاهرا وأصابت 20 الفا بجروح بينهم 3 آلاف بحالة اعاقة .-(بترا)