العراق.. مقتل 6 متظاهرين وإصابة العشرات بمواجهات في النجف

عمان- قتل ستة متظاهرين وأصيب العشرات منهم، الأربعاء، في مواجهات مع جماعات مسلحة بمدينة النجف جنوبي العراق.

وقالت الشرطة العراقية، إن مسلحين هاجموا بأسلحة نارية ساحة المتظاهرين في النجف 140 كم جنوب بغداد، مساء اليوم الأربعاء، كما قام المسلحون بحرق الخيم التي تتبع للمتظاهرين.

وأضافت، أن حصيلة الهجوم ضد ساحة الاعتصام كانت مقتل 6 من المتظاهرين، وإصابة نحو 60 آخرين في حصيلة أولية قابلة للزيادة.

ودعا محافظ النجف لؤي الياسري رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، إلى التدخل لإيجاد حل لأزمة النجف، قائلاً “إن الأمور خرجت عن السيطرة، ويجب أن تتحرك قطاعات عسكرية إلى النجف لمحاولة الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وعلى صعيد الوضع في ساحة التحرير في بغداد، هاجم مسلحون خيم المتظاهرين في ساحة الأمة بميدان التحرير وأضرموا النيران فيها.

وتشهد الأوضاع في العراق توتراً شديداً بعد إعلان تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة بديلة عن حكومة عبد المهدي المستقيلة. (بترا)