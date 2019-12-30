خالد العميري

عمان – كشف رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن الإتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لموقع “السومرية نيوز” نشرها اليوم الاثنين إن: “الإتحاد الأردني لكرة القدم خاطبنا بشكل رسمي، وذلك لتقديم ملف مشترك من أجل استضافة كأس آسيا 2027”.

وتابع: “وافق الإتحاد العراقي على تقديم الملف، دون تحديد الملاعب التي سيتم ترشيحها لاستضافة مباريات البطولة”، موضحا أنه “بحسب الملف، سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين”.

استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم.. ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الاشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية — Jordan Football (@JordanFA) December 30, 2019

بدوره، قال الإتحاد الأردني لكرة القدم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “استضافة كأس آسيا فخر كبير للإتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم، ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية”.

ومن المرجح أن تتنافس أيضا لبنان وإيران والكويت وعُمان على استضافة البطولة الآسيوية، والتي أقيمت نسختها الماضية عام 2019 في الإمارات، بينما تقام النسخة المقبلة بالصين عام 2023.

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