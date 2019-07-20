العراق ولبنان يقصّان شريط افتتاح النسخة 9 لبطولة غرب آسيا

بغداد – يفتتح المنتخبان العراقي واللبناني مباريات بطولة غرب آسيا، والتي يستضيف العراق بدءا من أواخر الشهر الحالي، نسختها التاسعة المقامة للمرة الأولى بعد توقف 6 أعوام، بحسب سحب القرعة في بغداد، السبت.

وتشارك 9 منتخبات في البطولة التي تقام بين 30 تموز (يوليو) و14 آب (أغسطس) المقبلين، وزعت على مجموعتين تقام مبارياتهما على “ستاد كربلاء الدولي” (المجموعة الأولى) في جنوب البلاد، والثانية على ملعب “فرانسو حريري” في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان الشمالي.

ووضع منتخب البلد المضيف العراق على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسورية، بينما ضمت الثانية الأردن وصيف النسخة الأخيرة، والسعودية والكويت والبحرين.

وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين للمرة الأولى منذ العام 2013، حين توجت قطر باللقب على أرضها، وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في الأردن عام 2017، لكنها أرجئت ونقلت الى العراق، حيث كان من المقرر أن تقام أواخر العام الماضي، قبل أن ترجأ مجددا الى الصيف الحالي، لأسباب تسويقية، كون موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وستكون هذه المرة الأولى يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سورية، وتأتي الاستضافة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، تخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب “كربلاء”، ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.

في ما يلي جدول المباريات:

مباريات المجموعة الأولى في كربلاء:

30 تموز (يوليو) الحالي

العراق – لبنان

فلسطين – اليمن

2 آب (أغسطس) المقبل

العراق – فلسطين

سورية – لبنان

5 آب (أغسطس) المقبل

اليمن – سورية

فلسطين – لبنان

8 آب (أغسطس) المقبل

لبنان – اليمن

العراق – سورية

– 11 آب/أغسطس

سورية – فلسطين

اليمن – العراق

مباريات المجموعة الثانية في أربيل:

4 آب (أغسطس) المقبل

البحرين – الاردن

الكويت – السعودية

7 آب (أغسطس) المقبل

السعودية – البحرين

الأردن – الكويت

10 آب (أغسطس) المقبل

السعودية – الأردن

البحرين – الكويت

14 آب (أغسطس) المقبل

المباراة النهائية في كربلاء بين متصدري المجموعتين