العراق يجيز استخدام لقاح “فايزر”

بغداد- قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

وكان وزير الصحة حسن التميمي أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على اللقاح قريبا، مشيرا إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، يوم أمس، إن المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق ستتوفر من الشركة المصنعة له، وستكون من ضمن العقد الموقع معها.

وأضاف أن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد وباقي المحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد.

وأوضح الوزير أن عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة، مبينا أن الوزارة تتواصل يوميا مع الشركات والأمور تسير بانسيابية عالية، مؤكدا أن العراق سيحصل قريبا على اللقاح وسيبدأ بإعطائه للمواطنين.

ولفت التميمي إلى أن العراق لا يزال يتواصل مع منظمة الصحة العالمية والخبراء العالميين ويعقد يوميا اجتماعات مع أغلب الخبراء في دول العالم بشأن اللقاحات، وقال إن العالم متفائل اليوم باللقاح الجديد وينتظر النتائج من أجل غلق صفحة كورونا.

وشدد التميمي على أن ما يهم وزارة الصحة هو التزام المواطن ووعيه، والحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا أو السلسلة الجديدة منه هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. (الحرة)