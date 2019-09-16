بغداد– قال وزير المالية العراقي فؤاد محمد حسين، الاثنين، ان العراق بحاجة الى 88 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة.

وقال حسين خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي يواصل جلساته ببغداد ، اليوم الاثنين، إن العراق خاض معركة البقاء والوجود ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي احتل ثلث العراق تقريبا.

وأضاف أن الإرهاب سبب تدمير العديد من المدن وأصبحت البنى التحتية فيها أنقاض عديمة الفائدة ويقدر مجموع احتياجات إعادة الأعمار بمبلغ 88 مليار دولار.

وتابع أن الإرهاب أدى الى نزوح ملايين من الناس للبقاء في المخيمات وحسب إحصائيات متوفرة تقدر أكثر من مليون ونصف نازح ولا زال الآلاف مفقودين، إضافة الى أولئك الذين فقدوا أرواحهم أو خرجوا من هذه الفترة العصيبة بإعاقات وعاهات.

وقال: إن موازنة العام المقبل 2020 أعدت من خلال تبني موازنات المشاريع والأداء بدلا عن الأسلوب التقليدي القديم لأعداد الموازنات بعد أشراك ممثلين وخبراء دوليين والبرلمان العراقي. -(بترا)