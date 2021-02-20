العراق يحذر من خطر انتشار سلالة كورونا الجديدة

بغداد- حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، من خطورة فقدان السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن الإصابات تزايدت بسرعة في الأيام الأخيرة، وسجلت إصابات شديدة بين الأطفال والشباب، لكن الوضع المقلق حاليا هو انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي تمتاز بسرعة انتشارها وشدتها.

وطالبت الوزارة المواطنين الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع أرجاء العراق.

وفرضت السلطات العراقية حظرا شاملا للتجوال منذ ثلاثة أيام ولمدة أسبوعين.

بترا