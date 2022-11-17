العراق يخطط لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا

أعلن رئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) علاء الياسري أن العراق يخطط لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027.

وتقترب طاقة العراق الإنتاجية من الخام من 5 ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.651 ملايين برميل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفقا لـ”سومو”، وهذا يتماشى مع حصة الإنتاج بموجب اتفاق “أوبك بلس” (+OPEC).

وقال الياسري لرويترز أمس الأربعاء إن الزيادة في طاقة الإنتاج ستأتي من حقول النفط العملاقة في العراق التي تخضع للتطوير حاليا، ومنها الرميلة الذي يديره مشروع مشترك بين “بي بي” (BP) و”بترو تشاينا” (PetroChina)، إلى جانب “غرب القرنة 2” الذي تديره “لوك أويل” (Lukoil).

وكانت “بي بي” بحثت مع وزارة النفط العراقية في مايو/أيار الماضي زيادة إنتاج حقل الرميلة إلى ذروته البالغة 1.7 مليون برميل.

والعام الماضي، قال وزير النفط العراقي آنذاك إحسان عبد الجبار إن “لوك أويل” تعتزم مضاعفة إنتاج “غرب القرنة 2” إلى 800 ألف برميل في عام 2027.

وأضاف الياسري أن هناك أيضا حقولا لا تزال في مراحل التطوير أو الإنتاج المبكر، وتظهر إمكانات إنتاج واعدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الياسري قوله أول أمس الثلاثاء إن “وزارة النفط تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات، وبما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية للنفط الخام وقرارات منظمة أوبك”.

وأضاف أن العراق ينتج حاليا 4 ملايين و650 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن بلاده تعد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ولها ثقلها الكبير في سوق الطاقة.