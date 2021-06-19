العراق يدعو لنزع فتيل الازمات في الشرق الاوسط

بغداد – أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقَّق ما لم يتمَّ نزع فتيل الازمات في المنطقة.

وقال الوزير حسين في جلسة نقاشية مشتركة مع وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي، والجزائري صبري بوقادوم، في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت بند “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو اجندة مستدامة” الذي تجري أعماله في تركيا، ونقله الموقع الرسمي للخارجية العراقية، إن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقَّق ما لم يتمَّ انتهاج سياسات ثابتة وواقعيَّة ودائمة لحلّ بُؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلميَّة، مشيرا الى ان الصراع الأميركي الإيراني أثر سلبا على وضع العراق.

وقال، ان بلاده اتجهت في اطار التغلب على العقبات الاقتصادية والسياسية، إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار في العراق.-بترا