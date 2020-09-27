العراق يرغب بفتح خط نقل بري مع الأردن ومصر

بغداد- أعلن العراق رغبته بفتح خط نقل بري يربطه مع الأردن ومصر لتسهيل حركة المواطنين في اطار التحالف الثلاثي بينهما.

وقال مدير عام شركة نقل المسافرين بالعراق، كريم كاظم حسين في تصريح له اليوم إن تفاهمات حصلت بين العراق والأردن ومصر لفتح خط جديد يربط بينهم. وأضاف، ان هذا التنسيق سيسهم في تذليل الصعوبات والتكاليف المادية على المسافرين في عملية السفر الى الأردن ومصر،، فضلا عن تسهيل التعاون في مجال النقل بين هذه البلدان الشقيقة.

من جانبه ذكر النائب طلال الزوبعي أن العراق والأردن ومصر يجب ان يحصل بينهم تقارب في جوانب اقتصادية وتجارية وزراعية وفي النقل والموصلات بأقرب وقت. وقال ان التحالف الثلاثي الذي عقد في آب الماضي على اثر قمة عمان يجب ان تعقبها خطوات باتجاه التفاهمات الإيجابية والتعاون المشترك في شتى الصعد.

يذكر ان العاصمة عمان استضافت قمة ثلاثية جمعت بين الأردن والعراق ومصر لتنسيق التعاون المشترك بينهم .(بترا)