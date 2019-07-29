العراق يستضيف بطولة غرب آسيا ويأمل برفع الحظر عن ملاعب “بغداد”

بغداد – تنطلق الثلاثاء منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بعد 6 أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق الذي يأمل في أن تعزز استضافتها، في حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.

وبين 30 تموز (يوليو) و14 آب (أغسطس)، ستتنافس 9 منتخبات وزعت على مجموعتين، في مدينتي كربلاء الجنوبية، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي، وهما من ضمن 3 مدن (إضافة الى البصرة) أجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي للعراق إقامة مباريات فيها بعد حظر امتد أعواما طويلة، ولا يزال مفروضا على عاصمة بلاد الرافدين.

ويستهل المنتخبان العراقي واللبناني مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات سوريا وفلسطين واليمن، ويلتقيان الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي، الذي يستضيف كل مباريات هذه المجموعة، ويتواجد في المجموعة الثانية التي تنطلق مبارياتها في الرابع من آب (أغسطس) في أربيل، الأردن والكويت والسعودية والبحرين.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء، ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.

وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين للمرة الأولى منذ العام 2013، حين توجت قطر باللقب على أرضها، وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في الأردن عام 2017، لكنها أرجئت ونقلت الى العراق حيث كان من المقرر أن تقام أواخر العام الماضي، قبل أن ترجأ مجددا الى الصيف الحالي.

وأشارت تقارير الى أن الإرجاء الأخير كان لأسباب تسويقية كون موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات، وستكون هذه المرة الأولى يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سورية.

وستشكل البطولة منصة استعداد مبكرة للمنتخبات المشاركة تسبق التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

من جهته، ينظر الاتحاد العراقي الى هذه البطولة كاختبار تنظيمي بالدرجة الأولى في سعيه لإقناع الفيفا برفع الحظر عن ملاعب العاصمة، لاسيما في ظل التحسن اللافت للأوضاع الأمنية فيها منذ إعلان “النصر” على تنظيم “داعش الارهابي” في أواخر العام 2017.

ورأى نائب رئيس الاتحاد العراقي علي جبار أن نجاح البلاد في تنظيم البطولة، سيدعم المطالب من أجل رفع الحظر، وقال لوكالة (فرانس برس): “نتطلع لنجاح تنظيمي لافت يسهم في دعم مطالب العراق لرفع الحظر عن ملاعب بغداد، وكذلك استعداد العراق لاستضافة أي تجمع كروي”.

وعلى المستطيل الأخضر، يرى مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش أن: “خوض ما يقارب 5 مباريات في مثل هذه البطولة فرصة طيبة لرفع مستوى التحضير قبل دخول معترك تصفيات آسيا المزدوجة، وتشكيل رؤية فنية واضحة عن اللاعبين”.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة بتشكيلة يغيب عنها علي عدنان وجستن ميرام ومهند علي لارتباطهما مع نادييهما وايتكابس الكندي وأتلانتا يونايتد الأميركي على التوالي، ويتوقع أن تكون المنافسة في المجموعة الأولى بين العراق وسورية، اذ يبحث كلاهما عن لقب ثانٍ في البطولة بعد العام 2012 في الكويت.

وحث رئيس اتحاد الكرة السوري فادي الدباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) على هامش ختام معسكر “نسور قاسيون” بقيادة المدرب فجر إبراهيم، على بذل الجهد المطلوب لتحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على لقب البطولة ومصالحة الجمهو، قبل الاستحقاق المنتظر المتمثل بالتصفيات المشتركة لآسيا وكأس العالم.

من جهته، كان المنتخب الفلسطيني أول الواصلين الى “كربلاء” السبت، حيث شدد مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، بالمراهنة على لاعبيه الشباب، الذين يأمل منهم تقديم مستوى طيب.

وفي المجموعة الثانية، ينتظر ملعب “فرانسو حريري” تحديا بين المنتخبات الأربعة التي ستشارك في معظمها بتشكيلات شابة لانشغال اللاعبين الأساسيين في المعسكرات مع أنديتهم.

وأنهى منتخب “النشامى” معسكرا تدريبيا في تركيا بإشراف مدربه البلجيكي فيتال بوركلمانز، بحسب ما أفاد موقع الاتحاد الأردني، وأشار الاتحاد الى أن المنتخب سيعود الى عمان، قبل التوجه الى أربيل مساء الخميس، ناقلا عن بوركلمانز رضاه عن استعدادات المنتخب التي شملت التعادل 3-3 مع فريق باشاك شهير وصيف الدوري التركي.

وقال بوركلمانز: “رفعنا مستوى الانسجام بين الوجوه الشابة وركائز الفريق، واختبرنا العديد من اللاعبين في مختلف المراكز، أظهرنا أداءً مطمئناً قبل انطلاق بطولة غرب آسيا”.

كما سيشارك المنتخب السعودي بقيادة المدرب الموقت يوسف عنبر، في البطولة بغياب أبرز لاعبيه الأساسيين، وبتشكيلة شابة بمعظمها، مثله مثل المنتخب البحريني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المدعم بأسماء مخضرمة مثل سيد ضياء وعبد الوهاب الصافي.

من جهته، يشارك منتخب الكويت بعد معسكر في مدينة مارلو الإنجليزية استعدادا للبطولة وللتصفيات المشتركة التي تنطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل.

في ما يأتي توزيع المجموعتين وبرنامج بطولة غرب آسيا في كرة القدم التي يستضيفها العراق بين 30 تموز(يوليو)و14 آب (أغسطس):

– المجموعة الأولى: العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن

– المجموعة الثانية: الأردن، السعودية، الكويت، البحرين

– جدول المباريات:

* مباريات المجموعة الأولى في كربلاء:

– 30 تموز/يوليو

العراق – لبنان

فلسطين – اليمن

– 2 آب/أغسطس

العراق – فلسطين

سوريا – لبنان

– 5 آب/أغسطس

اليمن – سوريا

فلسطين – لبنان

– 8 آب/أغسطس

لبنان – اليمن

العراق – سوريا

– 11 آب/أغسطس

سوريا – فلسطين

اليمن – العراق

* مباريات المجموعة الثانية في أربيل:

4 آب/أغسطس

البحرين – الاردن

الكويت – السعودية

– 7 آب/أغسطس

السعودية – البحرين

الأردن – الكويت

– 10 آب/أغسطس

السعودية – الأردن

البحرين – الكويت

– 14 آب/أغسطس

المباراة النهائية في كربلاء بين متصدري المجموعتين.