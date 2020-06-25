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العراق يسجل 107 وفيات و2437 اصابة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
كورونا في العراق -وكالات

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بغداد– سجل العراق اليوم الخميس 107 وفيات و 2437 إصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العراقية في تقرير طبي،أن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي، لهذا اليوم الخميس،أثبتت تسجيل 2437 إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت شفاء 1237 حالة خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد.
وأضاف، أن الإحصاءات الخاصة بالوفيات بلغت 107 حالة جراء الإصابة بالفيروس الوبائي.
وأشارت الوزارة الى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 39139 إصابة وشفاء 18051 حالة، أما الراقدين في المستشفى فقد بلغ عددهم 19651 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 1437 حالة.
بترا

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