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العراق يسجل 113 إصابة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات

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بغداد – أعلن العراق اليوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل للشفاءو72 حالة في عموم محافظات البلاد.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها، أن المختبرات والمؤسسات الصحية سجلت اليوم الاربعاء 113 إصابة، و 72 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 3724 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 134، وبلغ مجموع حالات الشفاء 2438، في حين ما يزال 1152 شخصا يرقدون على أسرّة الشفاء.-(بترا)

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