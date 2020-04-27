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العراق يسجل 27 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 23 حالة

منذ 49 دقيقة
كورونا في العراق

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بغداد – أعلن العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة شفاء في عموم محافظات البلاد.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها، أن المختبرات والمؤسسات الصحية سجلت اليوم الاثنين 23 حالة شفاء، و27 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1847 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات حتى اليوم 88 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 1286 حالة.
يذكر أن العراق قرر رفع حظر جزئي للتجوال في عموم المحافظات يبدأ من الساعة السادسة من بداية كل يوم وينتهي في الساعة السادسة من نهاية كل يوم.

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