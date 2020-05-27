العراق يسجل 287 إصابة جديدة بكورونا

بغداد- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة شفاء في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إن المختبرات والمؤسسات الصحية سجلت اليوم الأربعاء، 287 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة، و52 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 5135 حالة، و175حالة وفاة، أما إجمالي حالات الشفاء بلغ 2904، بينما بلغ عدد الراقدين على أسرّة الشفاء 2056 حالة. –(بترا)