العراق يسجل 79 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا

بغداد- سجل العراق، اليوم الأربعاء 79 وفاة و2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي، أثبتت تسجيل 2200 إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت شفاء 1061 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ اليوم 79 حالة جراء الإصابة بالفيروس الوبائي.

وأشارت الوزارة الى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 36702 إصابة وشفاء 16814 حالة، أما الراقدين في المستشفى فقد بلغ عددهم 18558، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 1330 حالة.

بترا