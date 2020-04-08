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العراق يسجل 80 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين

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بغداد- أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات جديدة.
وقالت وزارة الصحة العراقية، إن المختبرات والمؤسسات الصحية التابعة لها سجلت، اليوم الأربعاء، 80 إصابة وأربع وفيات و 79 حالة شفاء في في عموم مدن العراق.
وأشارت الوزارة، إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1202حالة، والوفيات 69، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 452 حالة.
يذكر أن العراق يفرض حظرا شاملا لحركة المواطنين منذ ثلاثة أسابيع تخوفا من انتقال سريع لفيروس كورنا بين المواطنين.-بترا

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