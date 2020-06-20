العراق يسجل 88 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا

بغداد – أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن تسجيل 1870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 29222 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنه تم تسجيل 88 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1013 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1006 حالات شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 13211 حالة.-(بترا)