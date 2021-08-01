العراق يصدر أكثر من 90 مليون برميل نفط في تموز

بغداد- بلغت صادرات العراق من النفط الخام لشهر تموز الماضي، 90 مليوناً و467 ألفاً و794 برميلاً، فيما بلغ حجم الإيرادات 6 مليارات و513 مليوناً و792 ألف دولار أميركياً.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الأحد، أن معدل الكميات اليومي، بلغ مليونين و918 ألف برميل، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ 72.001 دولار.

وأشار البيان إلى أن غالبية النفط الخام المصدر، كان من حقول الجنوب عبر مياه الخليج العربي، أما البقية فكانت من نفط الشمال عبر ميناء جيهان التركي.

بترا