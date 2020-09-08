العراق يطلب من “أوبك” إعفاءه من خفض الصادرات النفطية

بغداد – ذكرت مصادر نفطية عراقية مسؤولة، اليوم الثلاثاء، أن العراق طلب من أوبك اعفاءه من خفض الصادرات النفطية.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في تصريح صحافي اليوم: إن العراق يسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط خلال الربع الأول من عام 2021.

واضاف أن بلاده ستلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن العراق تقدم لأعضاء أوبك وهم متفهمون لوضعه.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة العراق لحصته السابقة بالتصدير قبل التخفيض الذي التزم به سيجعله يتجاوز بعض العقبات الاقتصادية التي يعانيها. –(بترا)