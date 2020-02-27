العراق يعلن ارتفاع أعداد المصابين بالكورونا إلى 6

بغداد- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الخميس، ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق، إلى 6 حالات، بعد ثبوت اصابة شخص بالفيروس في بغداد اليوم.

وقال في تصريح صحفي، إن الشاب المصاب بالفيروس كان عائدا للعراق من إيران، وقام بمراجعة إحدى المؤسسات الصحية في بغداد، حيث تم اجراء الفحوصات المختبرية له، وكانت نتيجة الفحوصات موجبة، وتم الحجر عليه في مستشفى الفرات الخاص ببغداد، مشيرا الى أن المصاب بحالة صحية جيدة.

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة الصحية بالعراق، تعليق الدوام في المدارس والجامعات العراقية لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم الخميس، كما منعت اقامة الحفلات والتجمعات السكانية الواسعة لتفادي انتقال الفيروس.

يذكر انه تم تسجيل خمس اصابات في المدن العراقية سابقا، جميعهم كانوا عائدين من ايران، حيث تم تسجيل أول اصابة في محافظة النجف جنوب العراق لزائر إيراني، وتسجيل أربعة اصابات أخرى بكركوك في الشمال.-(بترا)