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العراق يعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لزائر إيراني

منذ 3 ساعات

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بغداد – أعلن العراق اليوم الاثنين عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لزائر إيراني في النجف.
وقال مدير صحة النجف رضوان الكندي أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم الاثنين ،أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية بالنجف / إيراني الجنسية / ممن كانوا قد دخلوا إلى العراق قبل قرار سريان قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين بسبب فيروس كورونا.
وكان العراق قد اغلق قبل أربعة أيام المعابر الحدودية مع ايران عقب اعلان السلطات هناك عن اكتشاف عدة اصابات بفيروس كورونا .(بترا)

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