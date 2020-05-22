العراق يعلن التعايش مع “كورونا” وفتح الدوام بالجامعات والدوائر

بغداد – أعلن العراق، مساء اليوم الجمعة،عن اتخاذ قرار بالتعايش مع فيروس كورونا وفتح الدوام والجامعات والمدارس.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح صحفي، أن نتائج اختبارات فيروس كورونا تعلن بإشراف منظمة الصحة العالمية دون إخفاء أية أرقام، مشيرا الى أنه تم اتخاذ القرار بإمكانية التعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية وتفتح الدوائر والجامعات والمدارس.

وأشار الى سعي المؤسسات الصحية لزيادة عمليات الفحص لتصل إلى عشرة آلاف فحص باليوم للسيطرة على فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة بلغ 3964 حالة بينما وصلت حالات الشفاء الى 2532 حالة.

–(بترا)